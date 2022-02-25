УЗ призначає додаткові поїзди зі Львова до польського кордону

Укрзалізниця оголосила, що призначає додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Поїзди курсують щодня, до відміни.

Додаткові поїзди організовують "зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща".

Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад.

Поїзд № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 год. та прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год.;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 год. та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Вказані поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.

В УЗ пояснили, що детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

Екноомічна правда