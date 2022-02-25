Кіберполіція створила бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Про це у Telegram повідомила Нацполіція.

Там пояснили, що можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.



Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

Бот за посиланням - @ukraine_avanger_bot.

Економічна правда