Кіберполіція створила бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах
П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:05
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Про це у Telegram повідомила Нацполіція.
Там пояснили, що можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.
Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.
Бот за посиланням - @ukraine_avanger_bot.
Економічна правда
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