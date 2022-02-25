УЗ: 80% пасажирських потягів курсують країною

В Укрзалізниці заявили, що близько 80% пасажирських поїздів продовжують курсувати країною.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Там додають, що забезпечити дотримання графіку "наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду".

"Залізничники роблять все, щоб дати людям можливість пересуватись країною та покидати небезпечні зони", - запевняють в компанії.

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

Економічна правда