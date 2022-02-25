Російський фондовий ринок позитивно відреагував на санкції
П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:50
Російський фондовий ринок різко позитивно відреагував на санкції з боку західних країн у відповідь на вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє РБК.
Торги 25 лютого відкрилися зростанням. Індекс Мосбіржі злетів на 20,5%, РТС — на 24,8%.
Попит на російські папери виріс після оголошення антиросійських санкцій, не таких масштабних, як побоювалися інвестори.
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