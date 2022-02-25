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Київ і Одеса у штатному режимі: Як працюють вокзали Укрзалізниці

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:17

Вокзали УЗ в Одесі, Сумах та Києві працюють в штатному режимі, водночас вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.

Про це повідомив в Telegram член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Лещенко повідомив, що:

  • В Сумах вокзал працює, обслуговує приміський напрямок
  • В Одесі вокзал працює в штатному режимі, очікується 15 пар потягів
  • В Запоріжжі штатна ситуація на вокзалі, через пошкодження контактної мережі потяг Київ - Новоолексіївка відправиться назад на столицю з Запоріжжя
  • В Бердянськ потяг з Києва прибув за графіком, назад відправиться з Полог
  • Вокзал в Харкові працює в штатному режимі
  • В Куп‘янську вокзал працює в штатному режимі, обслуговує електропотяг до Святогорська
  • Вокзал в Києві теж працює в штатному режимі
  • Маріуполь теж працює в штатному режимі
  • Вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.

Економічна правда

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