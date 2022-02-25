Київ і Одеса у штатному режимі: Як працюють вокзали Укрзалізниці

Вокзали УЗ в Одесі, Сумах та Києві працюють в штатному режимі, водночас вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.

Про це повідомив в Telegram член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Лещенко повідомив, що:

В Сумах вокзал працює, обслуговує приміський напрямок

В Одесі вокзал працює в штатному режимі, очікується 15 пар потягів

В Запоріжжі штатна ситуація на вокзалі, через пошкодження контактної мережі потяг Київ - Новоолексіївка відправиться назад на столицю з Запоріжжя

В Бердянськ потяг з Києва прибув за графіком, назад відправиться з Полог

Вокзал в Харкові працює в штатному режимі

В Куп‘янську вокзал працює в штатному режимі, обслуговує електропотяг до Святогорська

Вокзал в Києві теж працює в штатному режимі

Маріуполь теж працює в штатному режимі

Вокзали в Миколаєві та Херсоні тимчасово не працюють.

Економічна правда