Укрзалізниця скасовує низку приміських поїздів по всій країні

Укрзалізниця повідомила, що у зв'язку з небезпекою продовження курсування скасовує низку приміських поїздів по всій країні.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

З 25 лютого скасовано приміські поїзди Київського регіону, що курсують з Києва в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростені, Тетеріва, Малина та між цими пунктами.

Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошино та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпеня, кажуть в УЗ.

В Одеському регіоні скасовані поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв — Херсон, Херсон — Вадим та Христинівка — Умань.

У центральному регіоні скасовані поїзди Запоріжжя — Новоолексіївка та Мелітополь — Запоріжжя.

У Львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів — Лавочне — Чоп з 25 лютого та зворотно з 26 лютого.

Також скасували електропоїзди сполученням Харків — Козача Лопань, Мерчик — Тростянець — Смородине та Тростянець — Смородине — Люботин.

"Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: поїзди за маршрутами Харків — Бахмут, Харків — Лозова — Краматорськ та Харків — Слов’янськ не курсуватимуть до подальших вказівок.

Поїзди Маріуполь — Південнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лимана, Ізюму та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата. Поїзди сполученням Лантратівка — Кіндрашівська-Нова обмежуються по станції Новий Айдар", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця додає, що робить усе можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація.

Пасажирів просять зберігати спокій, мати при собі документи, що посвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.

Економічна правда