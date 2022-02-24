"Метінвест" тимчасово законсервує виробництво у Маріуполі
Гірничо-металургійна група "Метінвест" переводить частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації.
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Таке рішення ухвалив антикризовий штаб "Метінвесту" для забезпечення безпеки співробітників та збереження обладнання.
Комбінати довиробляють наявні чавун і сталь і зупиняють роботу.
На "Азовсталі" буде зупинено коксовий цех, цех уловлювання та сіроочистки, доменний цех, конвертерний цех, товстолистовий цех, рейковобалковий цех, цех рейкових скріплень, вапняно-випалювальний цех, цех переробки металургійних шлаків.
На ММК буде призупинено роботу аглофабрики, доменного та конвертерного цехів, листропрокатних цехів, а також цехи холодного прокату.
Режим гарячої консервації підприємств триватиме сім діб. Рішення про подальший режим роботи прийматимуться залежно від ситуації.
"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського.
Економічна правда
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