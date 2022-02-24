"Метінвест" тимчасово законсервує виробництво у Маріуполі

Гірничо-металургійна група "Метінвест" переводить частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Таке рішення ухвалив антикризовий штаб "Метінвесту" для забезпечення безпеки співробітників та збереження обладнання.

Комбінати довиробляють наявні чавун і сталь і зупиняють роботу.

На "Азовсталі" буде зупинено коксовий цех, цех уловлювання та сіроочистки, доменний цех, конвертерний цех, товстолистовий цех, рейковобалковий цех, цех рейкових скріплень, вапняно-випалювальний цех, цех переробки металургійних шлаків.

На ММК буде призупинено роботу аглофабрики, доменного та конвертерного цехів, листропрокатних цехів, а також цехи холодного прокату.

Режим гарячої консервації підприємств триватиме сім діб. Рішення про подальший режим роботи прийматимуться залежно від ситуації.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського.

Економічна правда