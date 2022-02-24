Нацбанк Польщі надасть НБУ мільярд доларів
Четвер, 24 лютого 2022, 19:41
Правління Національного банку Польщі вирішило надати Національному банку України 950 млн доларів на умовах валютного свопу.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Відповідні кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України. Національний банк України вдячний колегам за підтримку та довіру", – повідомили в НБУ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua