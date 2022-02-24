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Суспільне зняло кодування на супутнику, Megogo відкрив доступ до новинних каналів

Четвер, 24 лютого 2022, 19:09

Український громадський мовник Суспільне знімає кодування на час воєнного стану.

Про це йдеться у заяві Суспільного.

"UA:Перший зняв кодування – трансляція доступна в Україні та за кордоном. Пропонуємо всім медіа використовувати ефір у вільному доступі", – йдеться у повідомленні мовника.

Ретрансляція іншими медіа ефіра Суспільного доступна в Україні та за кордоном.

Український медіасервіс MEGOGO відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів. Безкоштовно у сервісі доступні: UA:Перший, 1+1, ICTV, ICTV, 24 канал, 5 канал, Новини 24, Рада, Інтер, BBC World News, передає НВ.

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