Суспільне зняло кодування на супутнику, Megogo відкрив доступ до новинних каналів
Четвер, 24 лютого 2022, 19:09
Український громадський мовник Суспільне знімає кодування на час воєнного стану.
Про це йдеться у заяві Суспільного.
"UA:Перший зняв кодування – трансляція доступна в Україні та за кордоном. Пропонуємо всім медіа використовувати ефір у вільному доступі", – йдеться у повідомленні мовника.
Ретрансляція іншими медіа ефіра Суспільного доступна в Україні та за кордоном.
Український медіасервіс MEGOGO відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів. Безкоштовно у сервісі доступні: UA:Перший, 1+1, ICTV, ICTV, 24 канал, 5 канал, Новини 24, Рада, Інтер, BBC World News, передає НВ.
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