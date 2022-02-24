Податкова обмежила роботу електронних сервісів

Державна податкова служба обмежила роботу електронних сервісів та доступ до електронного кабінету у зв'язку з оголошенням воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Державна податкова служба повідомляє, що у зв'язку з оголошенням воєнного стану… з метою захисту прав платників та вжиття заходів щодо інформаційної безпеки, ДПС обмежила надання (у тому числі зупинила деякі) електронних сервісів та доступ до електронного кабінету", – зазначило відомство.

У зв'язку з цим реєстрація акцизних накладних в ЄРАН здійснюватиметься після поновлення роботи інформаційно-комунікаційних систем.

На період обмеження електронних сервісів платникам акцизного податку у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами при наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної, уточнили у відомстві.

Про час відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі буде повідомлено додатково.

При цьому штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у реєстрі на період існування обмеження не застосовуються.

Економічна правда