Податкова обмежила роботу електронних сервісів
Державна податкова служба обмежила роботу електронних сервісів та доступ до електронного кабінету у зв'язку з оголошенням воєнного стану.
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Державна податкова служба повідомляє, що у зв'язку з оголошенням воєнного стану… з метою захисту прав платників та вжиття заходів щодо інформаційної безпеки, ДПС обмежила надання (у тому числі зупинила деякі) електронних сервісів та доступ до електронного кабінету", – зазначило відомство.
У зв'язку з цим реєстрація акцизних накладних в ЄРАН здійснюватиметься після поновлення роботи інформаційно-комунікаційних систем.
На період обмеження електронних сервісів платникам акцизного податку у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами при наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної, уточнили у відомстві.
Про час відновлення реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі буде повідомлено додатково.
При цьому штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у реєстрі на період існування обмеження не застосовуються.
Економічна правда
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