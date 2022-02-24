Мережі супермаркетів продовжують роботу в Києві та інших містах

Продуктові рітейлери "Сільпо", "Новус", "АТБ", а також низка інших компаній заявили про продовження роботи своїх магазинів у Києві та інших містах, але попереджають про можливі зміни графіків роботи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив директор корпорації "АТБ" Борис Марков, мережа супермаркетів продовжує роботу та забезпечена товарами всіх категорій у повному обсязі.

Продовжують роботу супермаркети Varus. "Робимо і робитимемо все, що від нас залежить, щоб забезпечити магазини продуктами в звичайному режимі", – йдеться на сторінці мережі в Facebook.

Крім того, працюють магазини Novus у Києві та передмісті, Ірпені, Вишгороді, Вишневому, Бучі, Білій Церкві, Рівному. При цьому супермаркети працюють до 21:00, повідомляють у мережі.

Супермаркети "Сільпо" планують продовжувати роботу у звичайному режимі, обмеживши час роботи деяких магазинів до 21:00. Компанія також веде переговори з торговельно-розважальними центрами щодо вільного доступу до супермаркетів на їхній території.

"Намагаємося, щоб сьогодні максимум "Сільпо" працювали у звичайному режимі. Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільних центрів. Ми на зв'язку з виробниками, щоб забезпечити постійне постачання продукції. А також на зв'язку з ТРЦ, щоб навіть при закритті торгового центру, ми відкрили "Сільпо", – йдеться у повідомленні мережі у Facebook.

Також продовжують працювати магазини мережі EVA. "ТОВ "Руш" повідомляє, що магазини мережі EVA працюють у максимально посиленому та мобілізованому режимі", – повідомляє компанія в соцмережах.

Водночас, про припинення роботи магазинів з сьогоднішнього дня повідомила мережа магазинів гаджетів та аксесуарів "Цитрус".

Також продовжує працю інтернет-магазин Rozetka.ua.