АЗС обмежують продаж пального "в одні руки"
Четвер, 24 лютого 2022, 14:14 -
АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежує продаж пального на одне авто до 20 літрів.
Про це повідомили пресслужби компанії.
"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили в ОККО.
Крім того, транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури будуть заправляти поза чергою.
Аналогічне повідомлення зробити у WOG – вони теж обмежують заправки до 20 літрів на одне приватне авто та пускатимуть спецслужби без черг.
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