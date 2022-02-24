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АЗС обмежують продаж пального "в одні руки"

Четвер, 24 лютого 2022, 14:14 - Дана Гордійчук
 
unsplash

АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежує продаж пального на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомили пресслужби компанії.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили в ОККО.

Крім того, транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури будуть заправляти поза чергою.

Аналогічне повідомлення зробити у WOG – вони теж обмежують заправки до 20 літрів на одне приватне авто та пускатимуть спецслужби без черг. 

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АЗС паливо

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