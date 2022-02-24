АЗС обмежують продаж пального "в одні руки"

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АЗС ОККО та WOG заявили, що обмежує продаж пального на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомили пресслужби компанії.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили в ОККО.

Крім того, транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури будуть заправляти поза чергою.

Аналогічне повідомлення зробити у WOG – вони теж обмежують заправки до 20 літрів на одне приватне авто та пускатимуть спецслужби без черг.



