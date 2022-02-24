Гостомель під Києвом обстрілюють із гелікоптерів – ППО збили 3 вертольоти
Джерело: очевидці подій, ДСНС та МВС
Деталі: Некеровані авіаційні ракети спричиняють пожежі, які бачать місцеві жителі.
Рятувальники повідомляють, що здійснюється спроба захопити міжнародний аеропорт "Антонов" смт Гостомель, особовий склад 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини евакуйовано в укриття.
Водночас, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що "ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель".
Місцеві кажуть, що пролетіло більше 20 гелікоптерів.
"Українська правда" отримала фотографії та відео від очевидців із місця подій.
Незадовго до цього росіяни двома ракетами завдали удар по місту Бровари під Києвом – обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.
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