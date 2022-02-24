Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої, дзвоніть - за необхідності

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У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.

Джерело: Держспецзв’язок

Дослівно: "Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені".

Деталі: Українців просять здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.

Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.

Українська правда