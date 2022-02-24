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Райффайзен зупиняє роботу частини відділень у шести областях

Четвер, 24 лютого 2022, 09:33 - Дана Гордійчук

Райффайзен банк зупиняє роботу відділень в Донецькій та Луганській областях та частково – у ще чотирьох областях.

Про це повідомила пресслужба банку.

"До з’ясування обставин, банк тимчасово призупиняє роботу відділень в Донецькій та Луганській областях, а також частини відділень в Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях", – повідомив банк.

На решті території робота відбувається у звичайному режимі. Банк просить виконувати операції онлайн. Системи банку працюють стабільно.

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