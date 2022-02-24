З ночі й досі атакують усі базові інформаційні ресурси України – Мінцифри
Четвер, 24 лютого 2022, 09:25 -
Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від ночі до ранку 24 лютого відбувається атака на базові інформаційні ресурси України.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Всю ніч ми боронили кібер-простір.
Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок.
Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо!".
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