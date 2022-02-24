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З ночі й досі атакують усі базові інформаційні ресурси України – Мінцифри

Четвер, 24 лютого 2022, 09:25 - Українська правда
 
фото: мінцифри

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від ночі до ранку 24 лютого відбувається атака на базові інформаційні ресурси України.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Всю ніч ми боронили кібер-простір.

Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок.

Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо!".

Українська правда

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Мінцифри кібератака кібербезпека

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