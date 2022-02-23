На київські міські сервіси також здійснюються кібератаки
Середа, 23 лютого 2022, 21:30 -
У середу фіксуються кібератаки на київські міські сервіси, Київ Цифровий працює справно.
Про це ЕП повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.
"Працюємо над відновленням стабільної роботи, просимо вибачення за можливі незручності", - повідомив Оленич.
Міський застосунок Київ Цифровий працює в звичному режимі. Серед сервісів, які не працюють – Особистий кабінет киянина.
Нагадуємо:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нову масову DDoS-атаку на державні сайти України.
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