Netflix тестує аналог TikTok на смарт-телевізорах з короткими роликами

the Verge

Стримінговий сервіс Netflix почав тестувати функцію Fast Laughs у додатках для смарт-телевізорів - функція дає змогу переглядати набір смішних коротких відеороликів.

Про це пише The Verge.

Йдеться про короткі ролики тривалістю 30 секунд або довше - з шоу та фільмів на Netflix, з метою познайомити із новим вмістом або допомогти вирішити, що дивитися.

Зазначається, що функція наразі доступна обмеженому колу користувачів у США, Канаді, Великобританії, Ірландії, Австралії і Новій Зеландії.

Fast Laughs доступна у нижній частині головної сторінки сервісу.

При цьому, такі добірки створюють не глядачі, а адміністрація Netflix.

Рекомендаційні алгоритми платформи не працюють - відео обираються незалежно від уподобань користувача.

Економічна правда