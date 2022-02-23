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Netflix тестує аналог TikTok на смарт-телевізорах з короткими роликами

Середа, 23 лютого 2022, 18:25 - Олексій Павлиш
 
the Verge

Стримінговий сервіс Netflix почав тестувати функцію Fast Laughs у додатках для смарт-телевізорів - функція дає змогу переглядати набір смішних коротких відеороликів.

Про це пише The Verge.

Йдеться про короткі ролики тривалістю 30 секунд або довше - з шоу та фільмів на Netflix, з метою познайомити із новим вмістом або допомогти вирішити, що дивитися.

Зазначається, що функція наразі доступна обмеженому колу користувачів у США, Канаді, Великобританії, Ірландії, Австралії і Новій Зеландії.

Fast Laughs доступна у нижній частині головної сторінки сервісу. 

При цьому, такі добірки створюють не глядачі, а адміністрація Netflix.

Рекомендаційні алгоритми платформи не працюють - відео обираються незалежно від уподобань користувача.

Економічна правда

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