На ринку електроенергії розслідують можливу змову

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Нацкомісія з енергетики розслідує можливу змову компаній ДТЕК Ріната Ахметова, "Юнайтед Енерджі", а також державного "Енергоатома" та ТОВ "Південь Енерго Збут".

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Йдеться про сім енергокомпаній: "Д.Трейдинг", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго" з групи ДТЕК Ріната Ахметова; державний "Енергоатом"; "Юнайтеж Енерджі", близька до Ігоря Коломойського та ТОВ "Південь Енерго Збут".

НКРЕКП підозрює, що дії компаній щодо купівлі/продажу електроенергії спричинили зниження ціни на ринку "на добу наперед" (РДН). Також наслідок стало перетікання обсягів з РДН на внутрішньодобовий ринок (ВДР), зменшення ціни заявок на продаж іншими учасниками ринку, витіснення виробників е/е та "Гарантованого покупця" з РДН.

За даними "Оператора ринку", негативні явища на ринку електроенергії продовжилися у першій декаді лютого, а поведінка зазначених учасників ринку електричної енергії не змінилася.

Регулятор вважає, що такі події на ринку вказують на можливі маніпулювання та на ознаки можливого узгодження дій.

Нагадуємо:

НКРЕКП 10 лютого підвищила мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії зі 115% від ціни на ринку "на добу наперед" до 150%.

Раніше регулятор підвищив мінімальне цінове обмеження на ВДР зі 105% від ціни на РДН до 115%. Нижній прайс-кеп на ВДР був уведений 4 лютого.

Наприкінці січня – на початку лютого 2022 року внаслідок значного профіциту спостерігалося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку та значне коливання цін.

В окремі періоди обсяги продажу на ВДР зрівнювались з обсягами продажу на РДН, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.

НКРЕКП вбачає у поведінці учасників ринку електроенергії на його короткострокових сегментах ознаки змови і планує залучити Антимонопольний комітет до вивчення ситуації на внутрішньодобовому ринку електроенергії.

Водночас, НАЕК "Енергоатом" та група ДТЕК із висновками регулятора та звинуваченнями на свою адресу не погоджуються.



