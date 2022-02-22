Україна ініціює зупинення членства Росії у ЄБРР

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Член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов пропонує зупинити членство РФ у Європейському банку реконструкції та розвитку.

Про це він написав у Facebook після того, як президент Росії Путін підписав укази про визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР"

"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статтей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - заявив Шевальов.

За його словами, "є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів банку у цьому питанні".

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором в Україні, який на сьогодні інвестував у державний, приватний, муніципальний сектори 15,3 млрд євро в рамках 505 проєктів.

Україна наразі реалізовує проєкти ЄБРР на 1,7 млрд євро.

Нагадаємо:

21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками бойовиків Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.

Указами про визнання ОРДЛО Путін також офіційно наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".

Економічна правда