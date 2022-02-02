Торік ринок віртуальної нерухомості сягнув 500 мільйонів доларів

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Продажі віртуальної нерухомості у 2021 році у чотирьох найбільших метавсесвітах - Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels і Somnium - сягнули 501 млн дол.

Про це пише CNBC із посиланням на дані MetaMetric Solutions.

Очікується, що цього року продажі можуть подвоїтися.

За даними MetaMetric Solutions, у січні 2022-го продажі перевищили 85 млн доларів - за прогнозами, такими темпами продажі можуть досягти майже 1 млрд доларів у 2022 році.

"Нещодавній ріст продажів був викликаний оголошенням Facebook від 28 жовтня про ребрендинг компанії на Meta, щоб зосередитися на метавсесвіті.

За даними MetaMetric, у листопаді продажі нерухомості зросли майже в 9 разів, до 133 мільйонів доларів. З того часу зростання продажів зменшилося, але загальний обсяг продажів у січні все одно буде більш ніж у 10 разів перевищувати рівень січня 2021 року", - додає видання.

Водночас у звіті BrandEssence Market Research йдеться, що ринок нерухомості метавсесвіту зростатиме на 31% на рік з 2022 по 2028 рік.

Зокрема, Republic Realm заплатила рекордні 4,3 млн доларів за землю на найбільшій платформі нерухомості метавсесвіту Sandbox.

Компанія розробляє 100 островів - Fantasy Islands, з власними віллами та ринком човнів і водних мотоциклів.

При цьому, 90 островів продали в перший же день за 15 тис доларів кожен, а деякі виставили на перепродаж більше ніж за 100 тис доларів.

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Економічна правда