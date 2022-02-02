За рік продажі суперяхт у світі зросли на рекордні 77%: причини

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У 2021 році у світі продали рекордні 887 суперяхт - це на 77% більше, ніж роком раніше, і майже вдвічі більше за показник 2019 року.

Про це йдеться у звіті компанії VesselsValue, що спеціалізується на морських даних.

Зазначається, що попит збільшився завдяки зростанню капіталів та бажанню заможних людей усамітнитися на час пандемії.

До основних драйверів попиту експерти VesselsValue віднесли зростання статків найбагатших людей світу та їх потребу у відокремленому відпочинку на тлі пандемії коронавірусу.

При цьому, сумарний капітал 2660 мільярдерів у списку Forbes із січня до початку грудня минулого року зріс на 1,6 трлн дол.

Як пише Bloomberg, зростання відсоткових ставок та нестабільність фондових ринків у 2022 році навряд чи призведуть до зниження цін на яхти, принаймні протягом найближчих кількох місяців, через відсутність запасів.

"Будівництво одного судна займає роки, а охочі отримати яхту негайно вже виснажили вторинний ринок", - пише агентство.

На цьому тлі мегаяхти стають вигідними для інвестицій.

Як свідчать дані VesselsValue, лише у 2021 році їх ціна зросла на 5-8%.

"Зараз чудовий час для власників яхт. Ті, хто купив судно рік тому, потенційно можуть зараз продати його з прибутком, насолоджуючись цілим сезоном безкоштовного яхтингу", - сказав у розмові з Bloomberg керівник відділу суперяхт Vessels Value Сем Такер.

Економічна правда