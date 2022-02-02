КМДА дозволила побудувати багатоповерхівку замість ринку на Позняках

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Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації видав компанії "Міжнародний центр прав людини" нові містобудівні умови та обмеження на будівництво громадсько-житлового комплексу у Дарницькому районі.

Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, повідомляє видання "Наші гроші".

Забудова відбудеться на ділянці площею 0,46 га. Частина ділянки знаходиться в межах прибережно-захисної смуги озера Срібний кіл.

Цю ділянку фірма отримала в оренду у 2005 році на 15 років для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-культурного комплексу. У 2021 році оренду поновили на той же строк – до січня 2036 року.

Як вказано в самих МУО, за цільовим призначенням, а також більшою частиною за функціональним, – ділянка житловій забудові не відповідає. Її цільове призначення – для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, а функціональне за Генпланом – частково території житлової багатоповерхової забудови, частково території громадських будівель та споруд, частково території зелених насаджень загального користування. "Житлова забудова" займає менше третини ділянки.

Гранично допустима висота житлового комплексу становитиме 215,9 м по Балтійській системі висот, що орієнтовно становитиме 20 поверхів.

Перед видачею зазначених МУО Департамент містобудування скасував старі МУО, видані "Міжнародному центру прав людини" у 2017 році на будівництво 3-поверхового торговельно-культурного комплексу, що відповідає меті оренди ділянки.

У червні 2021 року ДАБІ України видала дозвіл на будівництво цього комплексу. Генпідрядником будівництва є ТОВ "КДД Стандарт".

Власником ТОВ "Міжнародний центр прав людини" є ТОВ "РД Рент", власниками якого є Оксана Рихлюк з Львівської області і Артем Козятник з Київської області.

За даними Youcontrol, Оксана Рихлюк з січня 2021 року є керівником ТОВ "СКД 2015", співвласником якого є колишній народний депутат від Партії регіонів (2012-2014) Олег Шаблатович (через кіпрську компанію "ЛАР Інвестментс с.р.о.").

Помічником у нього був Петро Сліпець, колишній співзасновник девелоперської структури KDD Group (Kyiv Donbas Development).

Власником "КДД Стандарт" є ТОВ "Стандарт 1 Юкрейн", яким володіє Вадим Павлушин. Останній разом із АТ "ЗНВКІФ "С1 Інвест" Петра Сліпця є власниками ТОВ "Веста Сістем".