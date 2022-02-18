Нафта дешевшає на тлі "ядерних" перемовин Ірану та США
Ціни на нафту зменшуються на тлі перемовин Ірану та Сполучених Штатів щодо ядерної програми, яка може розблокувати експорт нафти до країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
На вихідних 19-20 лютого у Мюнхені обговорюватиметься питання угоди щодо ядерної програми Іранку. Узгодження позицій країни-експортера нафти та США може розблокувати поставки, які наразі знаходяться під економічними санкціями Штатів.
Так, нафта Brent торгувалася на рівні 90,9 долара за барель у п’ятницю, проте згодом зросла до 92,7 долара за барель на 18:30 за Києвом.
Нафта марки WTI на торгах торкнулася позначки у 89,2 долара за барель, проте згодом теж зросла до 91,11 долара.
Високі ціни, які залишаються рекордними з 2014 року, зумовлені загрозою наступу РФ та концентрацією російських військ на кордонах з Україною.
Котирування підтримуються, зокрема, новими повідомленнями Білого дому про загрозу ескалації. А також – даними розвідки про те, що РФ продовжує нарощувати військові сили на кордонах.
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