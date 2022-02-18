Нафта дешевшає на тлі "ядерних" перемовин Ірану та США

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Ціни на нафту зменшуються на тлі перемовин Ірану та Сполучених Штатів щодо ядерної програми, яка може розблокувати експорт нафти до країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

На вихідних 19-20 лютого у Мюнхені обговорюватиметься питання угоди щодо ядерної програми Іранку. Узгодження позицій країни-експортера нафти та США може розблокувати поставки, які наразі знаходяться під економічними санкціями Штатів.

Так, нафта Brent торгувалася на рівні 90,9 долара за барель у п’ятницю, проте згодом зросла до 92,7 долара за барель на 18:30 за Києвом.

Нафта марки WTI на торгах торкнулася позначки у 89,2 долара за барель, проте згодом теж зросла до 91,11 долара.

Високі ціни, які залишаються рекордними з 2014 року, зумовлені загрозою наступу РФ та концентрацією російських військ на кордонах з Україною.

Котирування підтримуються, зокрема, новими повідомленнями Білого дому про загрозу ескалації. А також – даними розвідки про те, що РФ продовжує нарощувати військові сили на кордонах.







