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Бербок: у разі нападу РФ на Україну всі варіанти санкцій на столі, включно з "Північним потоком-2"

П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:23

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Бербок заявила на Мюнхенській конференції з питань безпеки у п’ятницю.

"У разі, якщо Росія вживе дій проти України, санкції будуть безпрецедентними та скоординовані між усіма партнерами. Ми у Німеччині готові заплатити високу ціну у економічному сенсі. Тому - всі варіанти є на столі, включно з "Північним потоком-2", - заявила Бербок.

Бербок також торкнулася питання членства України в НАТО, зазначивши, що лише сама країна та її народ можуть вирішити, яким шляхом вона піде. 

Водночас вона зазначила, що Берлін щосили працює над конструктивними шляхами виходу з російської кризи, оскільки зараз настав час відстоювати справедливість і мир в Європі.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що суперечливий газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Європейська правда

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Північний потік Німеччина

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