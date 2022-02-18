УЗ запустила модернізовану електричку з Харкова на Донеччину

"Укрзалізниця" презентувала створення кластера приміських сполучень на сході України із центром у Харкові, у перший рейс відправився інклюзивний електропоїзд за маршрутом Харків - Бахмут - Харків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"На шляху прямування він проходитиме 19 станцій, серед яких Ізюм, Святогірськ, Лиман, Сіверськ та інші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щоденно, крім вівторка, та відправлятиметься з Харкова о 09:22, прибуватиме до Бахмута о 13:57.

З Бахмута поїзд відправлятиметься о 14:45, прибуватиме до Харкова о 19:25.

У рамках кластера також курсують електропоїзди за маршрутами Костянтинівка - Харків, Харків - Краматорськ та Харків - Слов’янськ.

"Нещодавно ми запустили "Слобожанський експрес", який курсує з Харкова до Попасної та з Харкова до Ворожби та забезпечує зручне сполучення мешканцям трьох областей.

Створення кластера приміських сполучень на сході України, зокрема запуск оновленого електропоїзда за маршрутом Харків - Бахмут, - це черговий важливий крок до покращення залізничного сполучення в цьому регіоні", - заявив голова правління УЗ Олександр Камишін.

У компанії додали, що на маршруті Харків - Бахмут - Харків курсуватиме електропоїзд, який щойно пройшов модернізацію на Київському електровагоноремонтному заводі.

У його складі 10 вагонів, у яких встановлено крісла з покращеними ергономічними властивостями, змонтовано сучасне освітлення, системи звукового та візуального оповіщення пасажирів.

Також поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для розміщення велосипедів.

Економічна правда