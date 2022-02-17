Ціни на газ, курс та інфляція: які три сценарії має Україна у 2021 році

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Економісти розробили три сценарії розвитку української економіки у 2021 році залежно від цін на світових ринках.

Про це йдеться у макроекономічному брифінґу Київської школи економіки.

Залежно від вартості природного газу та експорту впродовж 2022 року, KSE Institute передбачає три економічні сценарії.

Перший – відносно нормальний. В таких умовах ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, але ціни на газ на світових ринках опустяться на 40-50%.

У такому випадку ціни на газ для населення у 2,5–3,0 рази будуть нижчі від ринкових, інтерес нерезидентів до кредитування уряду відновлюватиметься, а курс становитиме 28,5 грн за долар.

При цьому резерви скоротяться до 27 млрд дол, а інфляція уповільнюватиметься та на кінець року становитиме близько 8%.

У разі, якщо ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, ціни на газ знизяться лише на 5%, Україну чекає помірно негативний сценарій.

За нього ціни на газ для населення у 4 рази будуть нижчі за ринкові, нерезиденти повільно повертатимуться до кредитування уряду, а курс зросте до 30 грн за долар.

Інфляція залишиться незмінною на рівні 10%, при цьому відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу. Міжнародні резерви за підсумком року становитимуть 23 млрд дол.

Третій сценарій, негативний, допускає зменшення цін на експорт на 15-20%, а цін на газ – на 5%. Тоді ціни на газ для населення також будуть у 4 рази нижчі від ринкових, а нерезиденти виявлятимуть низький інтерес до кредитування уряду.

За таких подій відбудеться скорочення випуску крупних промислових споживачів газу та зменшаться прибутки експортних галузей.

Гривня може девальвувати максимум до 32 грн за дол, за рахунок чого інфляція прискориться до 11%. Скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол.;

"Ми передбачаємо, що за будь-яких сценаріїв, Уряд намагатиметься стримувати інфляцію житлово-комунальних послуг, зокрема, ціни на природний газ, гарячу воду та опалення. Якщо вартість цих послуг і буде зростати, то помірно", – розповів керівник центру Ігор Дейсан.





