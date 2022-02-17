Сума глобальних інвестицій у фінтех перевищує 210 мільярдів доларів – KPMG

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Обсяг глобальних інвестицій у сектор фінансових технологій у другому півріччі 2021 року перевищує 210 мільярдів доларів.

Про це йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech.

Зазначається, що торік уклали рекордні 5 684 угоди.

"Найбільші фінтех-угоди у другій половині 2021 року включали придбання данської платіжної системи Nets італійською Nexi за 9,2 мільярда доларів США, злиття Calypso Technology, що займається хмарними фінтех-платформами, та регтеху AxiomSL за 3,75 млрд доларів США для створення Adenza в США, а також придбання PayPal японської компанії Paydy за 2,7 млрд доларів США", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у другій половині 2021 року провели чотири раунди венчурного фінансування на суму у понад 1 млрд доларів США, зокрема, американська компанія Generate залучила 2 млрд доларів США, бразильський Nubank отримав 1,1 млрд доларів США, американський провайдер мобільного банкінгу Chime залучив 1,1 млрд доларів США та FTX на Багамських островах залучила 1 млрд доларів США.

У KPMG кажуть, що сфера здійснення платежів і надалі залучає найбільше фінансування серед підсекторів фінтех, при цьому загальна сума інвестицій у всьому світі в 2021 році склала 51,7 млрд доларів США порівняно з 29,1 млрд доларів США у 2020 році.

Водночас сфери блокчейну і криптовалюти залучили рекордні інвестиції на суму у 30,2 млрд доларів США порівняно з 5,5 млрд доларів США в 2020 році, що втричі перевищило попередній рекордний показник у 8,2 млрд доларів США, зафіксований у 2018 році.

Інвестиції у сферу кібербезпеки (4,85 млрд доларів США) і Wealthtech (1,62 млрд доларів США) також досягли рекордного рівня.

Так, глобальні інвестиції в криптовалюту та блокчейн значно зросли з 5,4 млрд доларів США в 2020 році до рекордних 30 млрд доларів США в 2021 році, тоді як кількість угод збільшилась з 627 до 1332 за той же період.

У секторі також уклали багато великих угод, зокрема залучення 1 млрд доларів США від FTX, що базується на Багамських островах, 767 млн доларів США від NYDIG і 750 млн доларів США від Celsius Network.

"Висока активність у сфері інвестицій та угод відображає зростаюче визнання потенційної ролі криптовалюти і технологій, що лежать в її основі, у сучасних фінансових системах", - додають в KPMG.

Повний звіт KPMG - за посиланням.

Економічна правда