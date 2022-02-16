В Уельсі молоді платитимуть два роки по 1600 фунтів: деталі експерименту

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Усі жителі Уельсу, яким протягом 12 місяців виповниться 18 років, зможуть взяти участь в урядовому експерименті щодо виплати базового доходу.

Про це пише The Guardian.

Так, жителі, яким виповниться 18 років, 2 роки отримуватимуть по 1600 фунтів стерлінгів на місяць у рамках експерименту з виплати базового доходу.

В уряді сподіваються, що це допоможе підтримати найбільш вразливе населення, та підтримати молодь, яка починає доросле життя.

Там планують, що пілотний проєкт триватиме щонайменше три роки- кожен учасник отримуватиме базовий дохід у розмірі 1600 фунтів стерлінгів на місяць протягом двох років з наступного місяця після їх дня народження.

Учасники експерименту зможуть влаштуватися на роботу та отримувати зарплату при збереженні базового доходу.

Початок експерименту запланований на літо - на програму уряд витратить 20 млн фунтів стерлінгів: по 5 млн. у перший і останній роки експерименту і 10 млн - у другий рік.

За словами представника уряду, базовий дохід оподатковуватиметься стандартною ставкою податку на прибуток у 20%.

Bloomberg оцінює, що участь в експерименті зможуть взяти близько 500 людей.

Економічна правда