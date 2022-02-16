Нова надія для приватних інвесторів в Україні? Розбір платформи, що дозволяє інвестувати до 24% річних

Запущено першу в Україні краудлендингову платформу Інвестманія, яка пропонує приватним інвесторам угоди з прибутковістю до 24% річних.

Інвестманія

Платформу реалізувала компанія Babitskyi Investment Management, спираючись на свою 10-річну експертизу у сфері кредитування та інвестицій.

Чи допоможе платформа зберегти гроші під час кризи? Чому вкладати гроші в угоди на платформі надійніше ніж самостійно шукати проекти для інвестування?

Ми постаралися розібратися в цих питаннях і написали про це статтю, яку варто прочитати кожному, хто хоч раз думав про інвестування.

Інвестманія

Принцип роботи платформи

Бізнес в Україні з кожним роком дедалі активніше користується позабанківським кредитуванням. Внаслідок чого за підсумками 2021 року цей ринок виріс до 30 млрд. гривень. А з появою таких платформ як "Інвестіманія", можливо, збільшиться ще більше.



Після подання заявки на розміщення на платформі інвестиційний проект перевіряють бізнес-аналітики та служба безпеки. Якщо під час перевірки проблем немає, то проект (інвестиційна угода) стає доступним на платформі.

У описі угоди інвестору доступна вся необхідна прийняття зваженого рішення інформація: подробиці про бізнес, дохідність, терміни, графік нарахувань і варіанти юридичного оформлення.

Таким чином у режимі онлайн бізнес отримує можливість зібрати необхідні йому кошти на позику від приватних осіб, а приватні особи отримують можливість пасивного заробітку від 14 до 24%

Цільова аудиторія

Місія "Інвестманії" полягає у тому, щоб зробити процес інвестування простим, зрозумілим та доступним для всіх громадян України та нерезидентів.

Одними з найважливіших елементів в інвестуванні є відбір та оцінка проектів. Саме це і беруть на себе фахівці "Babitskyi Investment Management".

Адже поодинці дуже важко ретельно перевірити навіть 1 проект і нічого не пропустити. Навіть якщо ви "проґавите" всього одну, як вам здається, дрібницю — це потім може обернутися для вас втратою всього внеску. А якщо перевірити треба не один інвестиційний проект, а кілька, та ще й різнопланових (об'єкти нерухомості, бізнес чи венчурний стартап, акції компаній, криптовалюту)?

Тут потрібна ціла команда спеціалістів. Саме послуги пошуку та перевірки інвестиційних проектів бере на себе команда платформи "Інвестманія".

Тому проект буде корисним як початківцям, так і досвідченим інвесторам.

Інвестори-початківці в особистому кабінеті "Інвестіманії" знайдуть також розділ з навчальними матеріалами з інвестування, які постійно доповнюються. Заповнення прогалин фінансової грамотності, яка поки що не викладається в Україні в рамках загальноосвітньої програми, це також частина місії.

І це дуже вчасно. Адже попит на інвестиційні інструменти високий, як ніколи: інфляція в Україні перевищила 10% за останній рік, а традиційні банківські депозити пропонують практично нульові або негативні відсоткові ставки. За збереження такого темпу знецінення грошей можна за 5 років позбудеться 50% заощаджень. Зберігати у доларах? Інфляція в основній світовій валюті досягла 7-8%! У той час як ставка за депозитами у валюті близка до нуля.

Тому є лише два варіанти: дивитися як накопичення, що лежать "під матрацом", знецінюються або їх інвестувати, зберігаючи купівельну спроможність, або навіть отримуючи пасивний дохід.

Які бізнеси розміщені на Інвестманії

Головний акцент при відборі проектів зроблено на діючи бізнеси, у яких зрозуміла модель роботи: є ринок, клієнтура, а також потенціал для зростання.

Це кредитування, автоломбарди, лізинг авто, житлова, комерційна нерухомість та деякі інші напрямки.

Інвестманія

По всім угодам надається допомога у їх складанні та юридичний супровід.

Як почати користуватися краудлендинговою платформою?

Доступ до платформи з угодами, що приносять 14-24% річних, надається за 14 доларів до кінця 2022 року. Відповідно, щоб окупити цю суму, достатньо вкласти 100 $ у проект з мінімальною ставкою 14% річних — що цілком реально на нашу думку.

Інвестманія

Чи можна довіряти компанії?

Управляюча інвестиційна компанія Babitskyi Investment Management веде активну публічну діяльність, працює виключно "в білу" і має ліцензію НБУ. У 2019 році була відзначена нагородою найкращого інвестиційного проекту за версією "Народного визнання". Виступила засновником Першого Всеукраїнського Інституту Спільного Інвестування. Та організувала найбільший в Україні живий захід з інвестування — Big Invest Summit 2021.

На платформу "Інвестманія" варто звернути увагу кожному, хто хоче інвестувати.