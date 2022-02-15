У Бельгії хочуть дозволити працювати 4 дні на тиждень, але довше

Уряд Бельгії досягнув згоди щодо масштабної трудової реформи. Серед іншого, працівникам хочуть надати можливість обирати 4-денний робочий тиждень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Прем’єр-міністр Александр де Кроо заявив, що реформа має адаптувати законодавство до сучасних реалій та останніх змін, у тому числі тих, що стались внаслідок пандемії коронавірусу.

Проєкт охоплює такі сфери як робочий графік, освіта, зміна роботи, а також питання цифрової економіки.

Зокрема, передбачається, що працівники можуть брати 4-денний робочий тиждень і працювати більше годин, з трьома вихідними днями. При цьому загальна кількість робочих годин на тиждень має бути однакова як для 5-денного, так і 4-денного графіку.

Також хочуть законодавчо закріпити можливість варіювати довший і коротший робочий тиждень.

Працівники з "плаваючим" графіком отримають право знати свої зміни щонайменш на тиждень наперед, окрім деяких особливих сфер.

Компанії, які мають понад 20 працівників, хочуть зобов’язати регулярно пропонувати їм можливість підвищення кваліфікації.