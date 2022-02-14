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Британія працює над пакетом економічної допомоги для України

Понеділок, 14 лютого 2022, 09:58
 
getty images

Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення.

Джерело: речник британського уряду, на якого посилається  Reuters, PA Media

Деталі: Прессекретар повідомив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього  буде оголошено найближчими днями.

Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією. Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.

Дослівно: "Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті".

Нагадаємо:

  • 9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
  • 10 лютого у Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Українська правда

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Британія

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