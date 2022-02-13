Найпотужніший телескоп надіслав перші знімки
Неділя, 13 лютого 2022, 10:10
Найпотужніший космічний телескоп JWTS надіслав перші знімки, вони зроблені на відстані близько 1,5 мільйонів кілометрів від Землі.
Про це у своєму блозі пише NASA.
Там повідомили, що телескоп знаходиться на останніх етапах процесу налаштування основного дзеркала апарату. "Вся команда Webb у захваті від того, наскільки добре просуваються перші кроки зйомки та налаштування телескопа", - заявили у космічному агентстві.
Завдяки роботі телескопа вчені отримали "мозаїку зображень" із 18 випадково організованих точок зоряного світла. Ці дані використовують, щоб телескоп зміг зробити точні і якісні знімки з космосу.
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