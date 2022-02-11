Власний метавсесвіт і NFT: YouTube розповів про плани на рік

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YouTube планує створити власний метавсесвіт та дати можливість авторам контенту заробляти на ньому з допомогою NFT-токенів.

Про свої плани на 2022 рік компанія розповіла в офіційному блозі.

За словами директора з продукту сервісу YouTube Ніла Мохана, YouTube почне створювати метавсесвіт на своїй платформі із відеоігор.

"Ми працюватимемо над тим, щоб зробити ігри більш інтерактивними та живішими. Ще рано говорити про щось докладно, але ми раді можливості перетворювати віртуальні світи на реальність для глядачів", - написав Мохан.

Крім цього, у компанії розповіли про плани використовувати блокчейн та NFT-токени на платформі як новий спосіб монетизації контенту та заробітку авторів.

Передбачається, що користувачі зможуть купити унікальні відео, фотографії або інші твори мистецтва.

"Нові технології, такі як блокчейн та NFT, дозволять авторам будувати міцніші відносини зі своєю аудиторією. Водночас вони зможуть співпрацювати в рамках нових проєктів та заробляти гроші раніше недоступними способами", - йдеться у блозі.

YouTube також аноносував, що продовжить розвивати свій аналог TikTok - YouTube Shorts.

Ніл Мохан додав, що незабаром у розділі з'явиться можливість робити покупки одразу з коротких відео, вести спільні прямі трансляції та стати спонсором каналу.

Економічна правда