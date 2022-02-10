Росія своїми навчаннями заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ

Маріупольський порт фото: ампу

В Адміністрації морських портів зазначили, що блокування ділянок Чорного та Азовського морів Росією через "планові артилерійські навчання" фактично заблокують морські шляхи до українських портів.

Джерело: facebook-сторінка АМПУ

Деталі: У відомстві зазначили, що через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.

У Чорному морі рух суден буде суттєво обмежено, оскільки будуть заблоковані рекомендовані маршрути для більшості торгових суден. Можливий буде лише в обхід ділянок проведення навчань Росією.

Утім деякі судна через осадку можуть бути обмежені в руху вздовж узбережжя.

В АМПУ наразі опрацьовують всі деталі обмеження для суден і повідоялть додаткові роз’яснення згодом.

Росія заблокувала судноплавство на ділянках, виділених червоним кольором МАПА: ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ

Передісторія:

Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

Міністерство закордонних справ України висловило офіційну ноту протесту через загрозливі дії Росії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Джерела "Української правди" повідомили, що на запланованому засіданні Ради національної безпеки й оборони в п’ятницю 11 лютого розглянуть питання загроз для судноплавства через російську блокаду в морі.

Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.

Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Українська правда