Закупівля 30 плацкартних вагонів: УЗ отримала 2 заявки від національних виробників
"Укрзалізниця" завершила прийом заявок на участь у тендері на закупівлю 30 плацкартних вагонів: отримали дві заявки від національних виробників.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Заявки отримали від Крюківського вагонобудівного заводу та АТ "Дніпровагонрембуд".
"Відповідний тендер було оголошено в системі ProZorro 31 грудня 2021 року. Наступним етапом стане прекваліфікація, протягом 20 днів Укрзалізниця ретельно перевірить подані документи.
Після цього відбудеться аукціон і визначення переможця, з яким буде підписано контракт на здійснення поставки не пізніше 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Закупівля плацкартних вагонів проводиться за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.
"Нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, розетки з USB-портами, систему кондиціювання повітря та вакуумні туалети.
Конструктивна швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби - не менше 30 років", - кажуть в УЗ.
Економічна правда
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