Закупівля 30 плацкартних вагонів: УЗ отримала 2 заявки від національних виробників

фото: уз

"Укрзалізниця" завершила прийом заявок на участь у тендері на закупівлю 30 плацкартних вагонів: отримали дві заявки від національних виробників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заявки отримали від Крюківського вагонобудівного заводу та АТ "Дніпровагонрембуд".

"Відповідний тендер було оголошено в системі ProZorro 31 грудня 2021 року. Наступним етапом стане прекваліфікація, протягом 20 днів Укрзалізниця ретельно перевірить подані документи.

Після цього відбудеться аукціон і визначення переможця, з яким буде підписано контракт на здійснення поставки не пізніше 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Закупівля плацкартних вагонів проводиться за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.

"Нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, розетки з USB-портами, систему кондиціювання повітря та вакуумні туалети.

Конструктивна швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби - не менше 30 років", - кажуть в УЗ.

Економічна правда