Всі розділи
Укр / Рус

Закупівля 30 плацкартних вагонів: УЗ отримала 2 заявки від національних виробників

Четвер, 10 лютого 2022, 15:45 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

"Укрзалізниця" завершила прийом заявок на участь у тендері на закупівлю 30 плацкартних вагонів: отримали дві заявки від національних виробників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заявки отримали від Крюківського вагонобудівного заводу та АТ "Дніпровагонрембуд".

"Відповідний тендер було оголошено в системі ProZorro 31 грудня 2021 року. Наступним етапом стане прекваліфікація, протягом 20 днів Укрзалізниця ретельно перевірить подані документи.

Після цього відбудеться аукціон і визначення переможця, з яким буде підписано контракт на здійснення поставки не пізніше 31 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Закупівля плацкартних вагонів проводиться за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.

"Нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, розетки з USB-портами, систему кондиціювання повітря та вакуумні туалети.

Конструктивна швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби - не менше 30 років", - кажуть в УЗ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця тендер

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ витратить 64 мільйони на проєктування платформ для Kyiv City Eхpress 10 лютого 2022, 12:25
САП скерувала до суду справу Дубневича та тендерів "Укрзалізниці" 8 лютого 2022, 18:45
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння 8 лютого 2022, 16:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті