У Сенаті США хочуть санкцій проти Росії за кібератаки на Україну - ЗМІ

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Керівники Комітету Сенату США із закордонних справ заявляють, що російська кібератака проти України буде займати перше місце в списку дій, які спричинять введення санкцій проти РФ, навіть до вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Деякі сенатори наполягають на тому, щоб ввести санкції за кібератаки як частину ширшого законопроєкту щодо дій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. І все більш імовірно, що російська хакерська операція може бути першою, яка спровокує ці санкції.

"Якби існували санкції до вторгнення, вони були б пов’язані з кібератаками Росії проти України", – сказав сенатор Кріс Мерфі, член Комітету Сенату із закордонних справ.

Санкції за російські кібератаки є "одним із пунктів, які розглядаються", сказав голова Сенату закордонних справ Боб Менендес. За його словами, законодавці навіть розглядають санкції за російські хакерські операції, які вже проводилися проти України.

Сенатор Джим Ріш, головний республіканець комітету, сказав лише, що "такі розмови були".

Менендес і Ріш наполегливо працювали в останні тижні, розробляючи пакет санкцій. Менендес назвав його "матір'ю всіх санкцій" під час віртуальної події Washington Post Live, при цьому запропонований пакет викладає жахливий набір наслідків російської агресії проти України, спрямованих на високопоставлених російських чиновників та на економіку в цілому.

Пакет має слугувати компромісом між різними підходами щодо санкцій проти Росії до або після вторгнення: республіканці виступають за дострокове введення санкцій, а демократи підтримують їх тільки у разі перетину російськими військами українського кордону. Але кібератаки – це та сфера, де багато хто погоджується, що потрібно діяти якнайшвидше.

Президент Джо Байден заявив, що США помститься власними кібератаками, якщо Росія завдасть серйозної кібератаки в Україні, але публічно не зобов’язався вводити санкції за кібератаки.

Раніше США вводили санкції проти Росії за атаки на американські цілі, наприклад, кібератаку на SolarWinds, виявлену наприкінці 2020 року, під час якої російські хакери зламали комп’ютерні системи щонайменше десятка федеральних агентств і 100 приватних компаній. За останні роки Міністерство юстиції також висунуло звинувачення кільком імовірним російським хакерам.