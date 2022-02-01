Завод шампанських вин в Одесі продали за 200 мільйонів: кому дістався

фото фонду держмайна

Одеський завод шампанських вин на аукціоні продали за 195 млн грн компанії "Елітбуд груп", пов’язаної з бізнесом ексрегіонала Олексія Костусєва.

Про це відомо з результатів торгів на Prozorro.Sales, дані реєстрів.

За об'єкт на торгах змагалися 7 компаній, що підняли стартову ціна понад два рази – з 87,4 млн грн до 195 млн грн.

Найвищу ціну запропонувала одеська компанія "Елітбуд груп". Вона належить Аскольду Ковалю, що також є співвласником компанії Вінфорт, до якої входить винна мережа Wine Story. Статутний капітал компанії становить 44 тисячі гривень.

Компанію "Елітбуд груп" заснував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з найбільшою часткою в статутному капіталі, проте він вийшов з власників у 2009 році.

Друге та третє місце на аукціоні посіли пов’язані з "Елітбуд груп" компанії: ПАТ "Одеський завод шампанських вин" та "Тунелла". Саме "Тунелла" отримає завод у разі, якщо "Елітбуд" відмовляється від об’єкту – компанія запропонувала за нього на тисячу гривень менше за переможця.

ТОВ "Тунелла" та ПАТ "Одеський завод шампанских вин" пов’язані через іншу компанію – ТОВ "Трансфорт". Усі вони пов’язані з бізнесом екснардепа від "Партії регіонів" та колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, батька Гончаренка.

Після повного перерахунку коштів до бюджету новий власник отримає у власність нерухомість підприємства, зокрема виробничий корпус, допоміжні приміщення, а також муровану арку на в'їзді до території заводу.

Завод розташований в Одесі на Французькому бульварі, 36.

Нагадуємо:

Переможець аукціону з приватизації майнового комплексу заводу "Одесавинпром" перерахував 235 млн грн до бюджету.

Дана Гордійчук, ЕП