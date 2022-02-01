В Укрпошті тепер можна оплатити відправку посилки онлайн

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Клієнти "Укрпошти" з 1 лютого можуть оплатити вартість доставки посилок онлайн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оплатити доставку посилки онлайн можна на офіційному сайті компанії в "Особистому кабінеті".

"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправлення і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки до відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), що суттєво скорочує час, проведений в операційному залі", - пояснили в "Укрпошті".

Для клієнтів, що оформлюють відправлення онлайн у особистому кабінеті або за допомогою АРІ, діє знижка 5% на внутрішні відправлення і 3-15% на міжнародні.

"Ця послуга діє для оформлення відправлень онлайн на внутрішні: "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Експрес" та міжнародні відправлення: "Дрібний пакет рекомендований", "Посилка" та "EMS", - додали в компанії.

Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи.

Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання відправлення при оформленні у "Особистому кабінеті".

А у відділенні під час передачі посилки до пересилання адресатові, здійснюється списання з карткового рахунку клієнта "Особистого кабінету" уточненої вартості пересилання відправлень. Відповідно, в "Особистому кабінеті" статус "попередня оплата" змінюється на "оплачено".

Економічна правда