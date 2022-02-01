Україна отримає 90 мільйонів фунтів допомоги від Британії

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Британія анонсувала допомогу для України обсягом 88 млн фунтів на підтримку енергетичної незалежності та стабільності держуправління.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Британії.

Таку допомогу Британія анонсувала напередодні візиту прем’єра країни Бориса Джонсона до Києва.

Зазначається, що разом із президентом Володимиром Зеленським сторони обговорюватимуть ворожі дії з боку Росії та нарощування російських військ на кордонах з Україною.

Ці 88 млн фунтів допомоги (118 млн доларів) надійдуть на зменшення залежності України від російських енергоресурсів, заявили у британському уряді.

Нагадуємо:

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. ЄК планує схвалити програму 1 лютого, після чого необхідне також схвалення Ради Європи та Європарламенту.

Економічна правда