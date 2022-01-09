Лідер з продажів у США протягом майже ста років GM поступився своїм місцем Toyota

Японський автовиробник Toyota перевершив продаж General Motors в 2021 році, що стало першим випадком, коли детройтський автовиробник не лідирує у продажах автомобілів в США протягом повного року з 1931 року.

Про це повідомляє reuters

Так, Toyota продала 2,332 млн автомобілів у США в 2021 році порівняно з 2,218 млн автомобілів General Motors.

Продажі GM у США знизилися на 13% у 2021 році та на 43% у четвертому кварталі, тоді як продажі Toyota зросли на 10% за рік. Востаннє GM мали нижчі продажі в 2010 році на рівні 2,202 мільйона.

За весь 2020 рік продажі GM у США склали 2,55 мільйона автомобілів порівняно з 2,11 мільйона автомобілів Toyota та 2,04 мільйона автомобілів Ford Motor Co.

Старший віце-президент Toyota Джек Холліс сказав, що автовиробник вдячний своїм постійним клієнтам, але "бути №1 ніколи не є метою або пріоритетом".

Він додав, що японський автовиробник не вважає стійким те, що він може зберегти лідерство з продажу в США, і не планує використати досягнення 2021 року у будь-якій рекламі.

Представник GM Джим Кейн сказав, що у детройтського автовиробника був дуже гарний рік продажів повнорозмірних позашляховиків та пікапів у Сполучених Штатах, оскільки він зосередився на прибутковості, а зі збільшенням поставок напівпровідників збільшаться і продажі.