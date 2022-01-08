Мінекономіки: у 2021 на нові робочі місця працевлаштувалися близько 400 тисяч українців

У Міністерстві економіки заявили, що кількість працевлаштованих на створених нових робочих місцях за 9 місяців 2021 року досягла майже 400 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Крім того, за сприянням Державної служби зайнятості впродовж 11 місяців 2021 року роботу знайшли близько 500 тисяч людей.

"Мінекономіки у тісній співпраці з іншими відомствами вдалося не тільки зберегти стабільну ситуацію на ринку праці через надання фінансової допомоги бізнесу, а й створити нові робочі місця", - резюмували там.

Нагадуємо:

За даними grc.ua найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах Продажі, ІТ, Банківської сфери, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці.

Експерти зазначають, що майже у всіх професійних сферах кількість вакансій за підсумками 2021 року має позитивну динаміку.