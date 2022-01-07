Американські стартапи у 2021 році залучили рекордні 330 мільярдів доларів інвестицій

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Приватні американські стартапи залучили рекордні 329,8 млрд доларів інвестицій, майже подвоївши результат 2020 року.

Про це пише Financial Times з посиланням на дані PitchBook.

За даними PitchBook, минулого року приватні стартапи в США задучили 329,8 млрд доларів, водночас у 2020 році венчурні капіталісти інвестували у стартапи 166,6 млрд доларів - ця сума також була рекордною.

Як зазначає FT, у 2021-му інвестори вклали у стартапи приблизно учетверо більше коштів, ніж 5 років тому.

При цьому, більше половини від загальної суми минулого року отримали в результаті раундів фінансування на суму понад 100 млн дол.

"Це свідчить про те, що інвестори виявили готовність вкладати великі суми у відносно молоді компанії", - пише FT.

Видання додає, що венчурні інвестори, зокрема, платили великі гроші за частки у перспективних стартапах, які займаються розробкою програмного забезпечення (ПЗ), хоча іноді вони мали невеликі доходи.

"Це викликано високим попитом на програмне забезпечення для бізнесу, постачальників у сфері електронної комерції та інших компаній, які виграли від пандемії.

Так, у листопаді інвестори оцінили в 1 млрд дол дворічний стартап Stytch, який розробляє софт для автентифікації, попри те, що його річний дохід був меншим за 1 млн дол.

FT додає, що криптовалютні стартапи також мали надзвичайний попит у інвесторів.

Зокрема, торговий майданчик для взаємозамінних токенів OpenSea залучив фінансування у розмірі 300 млн дол, а оцінка компанії зросла з 1,5 млрд до 13,3 млрд доларів.

За даними PitchBook, у 2021 році приватні стартапи в усьому світі залучили загалом 671 млрд дол, що більш ніж на 90% більше, ніж у 2020 році.

При цьому, співзасновник Union Grove Venture Partners Грег Болен, яка переважно інвестує у венчурні фонди, сказав, що компанія "взяла паузу" щодо деяких фондів, які останнім часом прагнули швидко залучити новий капітал.

"Те, що ми бачимо, нераціонально", - вважає він.

Економічна правда