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З 1 січня в Україні змінилась вартість первинної реєстрації автомобілів

П'ятниця, 7 січня 2022, 14:50
 
фото: мвс

З 1 січня в Україні зросли обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто у зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

"З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто", - йдеться у повідомленні.

Прожитковий мінімум для працездатних українців підвищився на 88 грн та становить 2481 грн.

Як пояснили в МВС, якщо ціна на авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 грн), то збір становить 3%.

Якщо ж вартість авто варіюється від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 - 719 490 грн), то розмір збору зросте до 4%.

Водночас якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (більше 719 490 грн) - доведеться виплатити 5% суми. Сума вказана без врахування ПДВ.

 

Більше про те, що ще змінилося з початком 2022 року, читайте у статті Олексія Павлиша: Зростання податків, зарплат, тарифи і нові правила для ФОПів: що змінюється з 1 січня 2022 року

Економічна правда

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авто МВС

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