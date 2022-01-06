BMW показав концепт авто, яке змінює колір за натиском кнопки
BMW Group презентувало концепт авто BMW iX Flow, яке може змінювати колір кузова натиском кнопки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Авто використовує електрофоретичну технологію, щоб змінювати колір з чорного на білий, або на будь-яке їхнє поєднання, на всій своїй поверхні.
Модель iX Flow заснована на електричному позашляховику iX, який BMW презентував у 2021 році.
У компанії зауважують, що зміна кольору автівки з темного на світлий допоможе під час подорожі при високій температурі, аби підвищити ефективність та терморегулювання всередині автомобіля.
Для розробки програми BMW співпрацювала з компанією E-Ink – саме вона розробила технологію, яка використовується в електронних книгах Kindle та комерційних дисплеях для таких брендів, як Sony і Amazon.com.
Застосування e-ink у BMW працює за допомогою плівки, якою покритий весь кузов. Вона містить кольорові пігменти, які при стимуляції різними електричними сигналами піднімаються на поверхню, чим змушують її змінювати відтінок.
Економічна правда
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