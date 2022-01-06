Співвласники WOG Івахів та Лагур розділять між собою акції компанії – ЗМІ

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Найбільші акціонери WOG Степан Івахів та Сергій Лагур планують розділити між собою 100% акцій компанії.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на власне джерело в компанії.

Розділити між собою акції планують за рахунок останнього пакету у 25%, що належить дітям загиблого Ігоря Єремеєва. За даними видання, перемовини між сторона завершилися і угоду незабаром підпишуть.

Також до Антимонопольного комітету надіслали запит щодо дозволу Івахіву та Лагуру на придбання акцій "W.O.G. Holding Limited", що забезпечують 50% голосів в управлінні компанією.

Засновниками мережі WOG є Єремеєв та Лагур, компанія розпочала торгівлю нафтопродуктами наприкінці 90-х. Наразі до мережі входить понад 400 АЗС, товарообіг становить близько 1,4 млрд доларів на рік.