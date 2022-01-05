Nikola відмовилася від претензій до Tesla на 2 мільярди доларів

Виробник електромобілів Nikola відмовився від патентного позову розміром 2 мільярди доларів до компанії Tesla.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами, поданими обома компаніями до федерального суду в Сан-Франциско, обидві сторони ухвалили рішення відкликати взаємні претензії та позови.

У 2018 році Nikola подала до суду на Tesla, звинувативши конкурента у копіюванні захищених патентами дизайнів, включаючи U-подібну форму лобового скла та форми дверей. Йдеться про вантажівки Tesla Semi та Nikola One.

Компанія Tesla категорично відкинула всі звинувачення у крадіжці дизайну та подала зустрічний позов. Однак судовий розгляд застопорився після того, як минулого року прокуратура звинуватила засновника і колишнього главу Nikola Тревора Мілтона у шахрайстві з цінними паперами та введення інвесторів в оману щодо перспектив компанії.

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reuters

На початку жовтня суддя був готовий односторонньо припинити слухання у цій справі, оскільки обидві сторони раптово перестали реагувати на судові запити.

Tesla представила Semi у 2017 році та заявила, що почне виробництво вантажівок у 2019 році. Згодом запуск виробництва перенесли на 2022 рік.