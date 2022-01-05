Всі розділи
Укр / Рус

Nikola відмовилася від претензій до Tesla на 2 мільярди доларів

Середа, 5 січня 2022, 19:35

Виробник електромобілів Nikola відмовився від патентного позову розміром 2 мільярди доларів до компанії Tesla.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами, поданими обома компаніями до федерального суду в Сан-Франциско, обидві сторони ухвалили рішення відкликати взаємні претензії та позови.

У 2018 році Nikola подала до суду на Tesla, звинувативши конкурента у копіюванні захищених патентами дизайнів, включаючи U-подібну форму лобового скла та форми дверей. Йдеться про вантажівки Tesla Semi та Nikola One.

Компанія Tesla категорично відкинула всі звинувачення у крадіжці дизайну та подала зустрічний позов. Однак судовий розгляд застопорився після того, як минулого року прокуратура звинуватила засновника і колишнього главу Nikola Тревора Мілтона у шахрайстві з цінними паперами та введення інвесторів в оману щодо перспектив компанії.

 
auto-fleet
 
reuters

На початку жовтня суддя був готовий односторонньо припинити слухання у цій справі, оскільки обидві сторони раптово перестали реагувати на судові запити.

Tesla представила Semi у 2017 році та заявила, що почне виробництво вантажівок у 2019 році. Згодом запуск виробництва перенесли на 2022 рік.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Tesla США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Статки Маска знову перевищили 300 мільярдів доларів – Forbes 4 січня 2022, 14:50
Tesla відкликає 500 тисяч електрокарів 30 грудня 2021, 19:00
Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів 29 грудня 2021, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!