Укравтодор за рік віддав на обслуговування боргів рекордні 15 мільярдів

Державне агентство автомобільних доріг України у 2021 році зробило різні виплати на суму 42,47 мільярда гривень. Виплати по кредитам сягнули 14,91 мільярда.

Про це свідчать дані державного порталу "Spending.gov.ua" про казначейські проплати, повідомляє видання "Наші гроші".

Укравтодор перерахував з держбюджету субвенції місцевим бюджетам на 27,18 млрд грн. Ці кошти призначені для фінансування ремонтів, тендери на які проводять місцеві держадміністрації.

Виплати по кредитам ЄБРР, МБРР, ЄІБ та борговим зобов’язанням по ОВДП становили 14,91 млрд грн. Це найбільша сума за останні роки.

Щорічно на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн.