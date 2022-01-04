З 1 січня змінилось оподаткування операцій з нерухомістю: як саме
З 1 січня набув чинності податковий закон 5600, який, зокрема, передбачає зміну правил оподаткування операцій з нерухомістю.
Про це йдеться у статті ЕП.
Раніше дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковувався, а продаж другого і наступних оподатковувався за ставкою 5%. Це дозволяло забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам.
Закон має закрити цю можливість. Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, має оподатковуватися за стандартною ставкою 18%.
До другого читання проєкту цю норму пом'якшили. Тепер сплачувати 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.
Оподаткуванню підлягають угоди, які передбачають перехід права власності на житловий будинок чи його частину;квартиру чи її частину; кімнату; гараж; садовий будинок та господарські споруди, землю під ними; земельну ділянку.
Від оподаткування звільняється безоплатне отримання громадянами ділянок із земель державної або комунальної власності в межах лімітів, встановлених статтею 121 Земельного кодексу.
При цьому, другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%.
Також ставка 18% застосовується при другому і кожному наступному продажі комерційної нерухомості за рік та першому і кожному наступному продажі житла, що перебуває у володінні продавця менше трьох років.
Ще одна інновація закону №5600 введення поняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення внаслідок початку роботи ринку землі. На ці ділянки поширюються такі ж правила, як і на інші об'єкти нерухомості.
Більш детально про земельні податки – у відео ЕП.
Нове правило поширюється на кожного платника податків окремо.
Якщо майно перебуває в спільному володінні, наприклад, у подружжя, то продаж такої нерухомості зараховується в податкову історію обом членам подружжя.
При цьому спадкоємцям не потрібно дотримуватися умови трирічного перебування майна у власності. У разі продажу протягом року другого і наступних об'єктів житлової нерухомості, отриманого в спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5%.
Читайте детальніше: З новими ставками: як зміниться оподаткування операцій з нерухомістю
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Економічна правда
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