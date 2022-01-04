З 1 січня змінилось оподаткування операцій з нерухомістю: як саме

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З 1 січня набув чинності податковий закон 5600, який, зокрема, передбачає зміну правил оподаткування операцій з нерухомістю.

Про це йдеться у статті ЕП.

Раніше дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковувався, а продаж другого і наступних оподатковувався за ставкою 5%. Це дозволяло забудовникам оптимізувати витрати, продаючи квартири фізичним, а не юридичним особам.

Закон має закрити цю можливість. Відповідно до нього, дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості, проданих фізичною особою за рік, має оподатковуватися за стандартною ставкою 18%.

До другого читання проєкту цю норму пом'якшили. Тепер сплачувати 18% податку доведеться не з усієї суми, отриманої від продажу нерухомості, а лише з різниці між сумою продажу та ціною, за яку нерухомість перейшла до продавця.

Оподаткуванню підлягають угоди, які передбачають перехід права власності на житловий будинок чи його частину;квартиру чи її частину; кімнату; гараж; садовий будинок та господарські споруди, землю під ними; земельну ділянку.

Від оподаткування звільняється безоплатне отримання громадянами ділянок із земель державної або комунальної власності в межах лімітів, встановлених статтею 121 Земельного кодексу.