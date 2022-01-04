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Ірландія ввела мінімальні ціни на алкоголь

Вівторок, 4 січня 2022, 14:10
 
getty images

В Ірландії почало діяти рішення уряду, яке вводить мінімальні ціни на алкоголь, який продається в алкогольних магазинах, звичайних магазинах і супермаркетах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Згідно з новими заходами, стандартну пляшку вина не можна продавати менш ніж за 7,40 євро, а банку пива - менше ніж за 1,70 євро.

Міцні спиртні напої із вмістом алкоголю 40% не можна продавати менше ніж за 20,70 євро, а пляшку віскі обсягом 700 мл – менш ніж за 22 євро.

Уряд вважає, що мінімальні ціни є важливим заходом для охорони здоров’я, який має на меті змінити небезпечні моделі поведінки, пов’язані з алкоголем.

Водночас, деякі роздрібні торговці побоюються, якщо подібні заходи не будуть запроваджені в Північній Ірландії, збільшиться кількість транскордонних покупців, які шукатимуть дешевшої випивки.

У 2018 році Шотландія ввела мінімальну ціну за одиницю продукції, а наступного року споживання алкоголю там впало до найнижчого рівня за більш ніж два десятиліття.

Європейська правда

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світ Ірландія алкоголь

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